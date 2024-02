A Ferrari apresentou esta terça-feira o novo SF-24 para a nova temporada de Fórmula 1. Numa semana em que praticamente todas as equipas têm vindo a apresentar os novos bólides, o novo icónico carro da construtora italiana era um dos mais aguardados e não desiludiu, mantendo o tradicional vermelho como cor predominante, mas agora com umas inovadoras listras brancas e amarelas na decoração.

É o carro com que Carlos Sainz e Charles Leclerc vão conduzir ao longo de um ano em que a Ferrari vai procurar destronar a Red Bull na luta pelo título mundial e foi o piloto espanhol quem fez as honras da casa, com a exibição do novo Scuderia Ferrari-24.

Ora veja: