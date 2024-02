A Williams apresentou esta segunda-feira o FW46, o novo carro que os pilotos Alex Albon e Logan Sargeant vão conduzir nas 24 corridas previstas para a temporada de 2024.

Depois da Haas, a Williams foi a segunda equipa a apresentar o novo carro, que recupera os tons de azul-marinho, com riscas vermelhas e brancas que já tinha utilizado no passado. «Queremos aproveitar os progressos feitos em 2023 e estar em posição de lutar por pontos em todas as corridas», destacou o diretor da equipa, James Vowles.

Alex Albon também manifestou-se «entusiasmado» com o novo bólide. «As pessoas vão ver que há uma nova filosofia por detrás do novo carro. Estou muito entusiasmado para ver como isso se vai manifestar na pista de corrida. Cabe-me a mim adaptar o meu estilo de condução às novas condições», destacou o piloto britânico.

A Williams, que já venceu o campeonato de construtores por nove vezes, a última em 1997, e já soma 114 vitórias em Grandes Prémios, o último já em 2012, tem passado por dificuldades nos últimos anos, tendo somado apenas 67 pontos no total das últimas seis temporadas, 28 dos quais conquistados na última temporada, em 2023.

Veja na galeria associada as novas cores dos Williams

As próximas apresentações dos novos carros

5 de fevereiro: Sauber

7 de fevereiro: Alpine

8 de fevereiro: Visa Cash App RB

12 fevereiro: Aston Martin

13 fevereiro: Ferrari

14 fevereiro: Mercedes

14 fevereiro: McLaren

15 de fevereiro: Red Bull Racing