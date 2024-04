A Fórmula 1 anunciou esta sexta-feira o calendário completo para a temporada de 2025, que começará em março e terminará em dezembro.

A época terá na mesma 24 corridas, tal como em 2024, e não haverá nenhuma prova nova. Novidade, sim, é a ordem dos eventos.

A época vai começar no fim de semana de 15 e 16 de março, na Austrália, quando havia começado, nos últimos anos, no Bahrain. Seguirá depois para a China e para o Japão, antes de seguir para o Médio Oriente (Bahrain e Arábia Saudita) apenas em abril, para fugir ao período do Ramadão.

O término, esse sim, é igual ao de anos anteriores: o último Grande Prémio é a 7 de dezembro, em Abu Dhabi.