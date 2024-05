Charles Leclerc (Ferrari) vai partir da «pole position» para o Grande Prémio do Mónaco, que arranca às 14h, deste domingo.

O piloto monegasco foi o mais forte na sessão de qualificação e terminou com mais de dois décimos de vantagem para Oscar Piastri (McLaren) e três sobre o companheiro de equipa Carlos Sainz (Ferrari).

Destaque para Max Verstappen (RedBull) que não foi além do sexto lugar e Sergio Pérez que se ficou pela 18.ª posição da grelha de corrida.

Esta é a terceira vez que Leclerc parte da «pole» no GP do Mónaco, sendo que ainda não conseguiu vencer a prova. A corrida está marcada para as 14h deste domingo.

