Do Brasil chega uma notícia insólita. O avançado Dudu, formado no Palmeiras e um dos jogadores mais acarinhados dos adeptos do "Verdão", foi anunciado pelo Cruzeiro, nas redes sociais, neste sábado.

«O Cruzeiro comunica que tem um acordo com o Palmeiras e com Dudu para a contratação do avançado, de maneira definitiva. Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Dudu voltará a ser atleta do clube após passar por exames e formalizar o novo contrato. O cria da Toca é aguardado em Belo Horizonte na próxima semana», pode ler-se no comunicado.

No entanto, o Palmeiras respondeu na mesma moeda, através de uma nota divulgada nas redes sociais, um dia depois. O clube dá a entender que o acordo não está fechado e diz que Dudu «tem contrato vigente até ao fim de 2025».

«O avançado Dudu apresentou-se para o treino deste domingo (16) na Academia de Futebol e teve uma conversa com o técnico Abel Ferreira. A pedido do Departamento de Futebol, o atleta não foi convocado para a viagem a Belo Horizonte (MG), onde o Palmeiras enfrenta amanhã o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. Dudu é atleta do clube e tem contrato vigente até ao fim de 2025», escreveram os responsáveis do clube.

Aguardam-se novos desenvolvimentos desta novela do mercado de transferências brasileiro. Além do Palmeiras, Dudu já atuou pelo Al-Duhail, Dínamo Kiev e Grémio.