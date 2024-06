Noite de Brasileirão marcada pelo encontro de dois técnicos portugueses!

O Palmeiras, de Abel Ferreira, recebeu e venceu, na madrugada desta sexta-feira, o Vasco da Gama, de Álvaro Pacheco, por 2-0, em jogo da 8.ª jornada do campeonato brasileiro.

O primeiro golo surgiu aos 26 minutos, com Joaquín Piquerez a aproveitar a assistência de Estevão. O 2-0, assistido pelo mesmo homem, apareceu aos 56 minutos, depois de Rony não perdoar.

Com este resultado, a equipa de Abel Ferreira, campeão em título, está em sexto lugar, com 14 pontos, menos três que o líder Flamengo. O Vasco da Gama posiciona-se em 14.º, com 6.

O Cuiabá de Petit voltou a ser infeliz e perdeu com o Cruzeiro, por 2-1, e somou a sexta derrota no campeonato. Matheus Pereira (45m+1) e Rafa Silva (67m) marcaram os golos da casa. Pitta (64m) faturou pelo Cuiabá.

Em relação à classificação, a equipa de Petit é 19.ª, com quatro pontos, enquanto que o Cruzeiro é sétimo, com 13.

Outros resultados:

Athletico-PR 3-1 Criciúma

Flamengo 2-1 Grêmio

Internacional 0-0 São Paulo

Bahia 1-0 Fortaleza