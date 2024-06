Os calendários do futebol atual são cada vez mais preenchidos e o Democrata, do Brasil, é o perfeito exemplo disso, depois de serem obrigados a disputar dois jogos no mesmo dia!

No próximo domingo, dia 9 de junho, o clube brasileiro vai entrar em campo para um jogo do Campeonato Mineiro, às 16h, e outro da série D do Brasileirão, às 19h30, horas locais.

No primeiro jogo encontram o Nacional de Muriaé e no segundo jogam com o Itabuna. O clube vendeu bilhetes únicos para os adeptos assistirem a ambas as partidas.

«Para o torcedor que vai assistir à bola rolar às 16h e, depois, às 19h30, será uma verdadeira festa», escreveu o clube no comunicado oficial.

Com um jogo esta quinta-feira, esta insólita situação acontece porque o Democrata adiou, para domingo, o jogo que tinha com o Nacional, inicialmente marcado para sábado, de modo a descansar a equipa. Não conseguindo mudar a data do jogo com o Itabuna, marcado para domingo, o clube brasileiro foi obrigado a disputar dois no mesmo dia.

« Diante do pedido do Democrata SL para jogar a partida do Módulo II do Campeonato Mineiro no próximo domingo, contra o Nacional, e do conhecimento prévio do clube sobre os conflitos de datas com a participação da Série D, a Federação Mineira de Futebol entende que o clube optou pela situação dos dois jogos no mesmo dia por competições diferentes. Ademais, a equipa tem ciência que deve enviar formações distintas nos dois jogos, com equipes A e B e sem uso dos mesmos atletas», referiu a Federação Mineira de Futebol à Globoesporte.