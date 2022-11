A Fórmula 1 anunciou esta sexta-feira a criação de uma nova categoria de formação de pilotos, destinada a apoiar o automobilismo feminino.

Até agora existia a W Series, uma categoria independente que corria nos fins de semanas de Fórmula 1, e a qual acabou esta época – a britânica Jamie Chadwick, que pertence à academia da Williams, foi campeã por larga margem.

A F1 Academy terá cinco equipas – cada uma com três carros na grelha –, também presentes nos campeonatos de F2 e F3, e tem como principal objetivo que as mulheres presentes nessa categoria tenham um maior contacto com a estrutura da Fórmula 1, prova rainha do automobilismo, e encurtar o caminho até às três categorias acima citadas.

A Fórmula 1, diga-se, financiará parte da categoria, com 150 mil euros de apoio para cada carro. Outro tanto terá de ser garantido pelas pilotos, ao passo que as equipas serão responsáveis por garantir a restante quantia necessária.

«Todos devem ter a oportunidade de seguir os seus sonhos e alcançar o seu potencial, e a Fórmula 1 quer garantir que estamos a fazer tudo o que podemos para criar uma maior diversidade neste desporto incrível», disse o CEO da F1, Stefano Domenicali.