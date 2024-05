Num fim de semana em que trouxe um pacote de atualizações no carro, a Ferrari entrou em grande nas duas primeiras sessões de treino em Ímola, com Charles Leclerc a agarrar a liderança em ambas.

No GP de Emilia-Romagna, o piloto monegasco fez os melhores tempos, registando, no primeiro treino, um tempo de 1:16.990, menos 104 milésimos que George Russel, da Mercedes, e 130 que o colega de equipa Carlos Sainz.

Here's the full rundown from FP2 #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/YmorxNrrr7

No segundo, Leclerc fez 1:15.906, menos 192 milésimos que Piastri. O terceiro lugar foi Tsunoda, da RB, com mais 380 milésimos.

Half done, half to run!



Charles remains the benchmark with 30 minutes to go 💪#F1 #ImolaGP pic.twitter.com/J2M1YK8haO