O piloto espanhol Fernando Alonso foi penalizado em oito lugares na corrida do Grande Prémio dos Estados Unidos em Fórmula 1, que decorreu no domingo, tendo passado do 7.º para o 15.º lugar, perdendo os pontos que tinha somado.

Alonso, que protagonizou, com Lance Stroll, o acidente mais perigoso na corrida em Austin, conseguiu continuar na corrida ao contrário do piloto da Aston Martin, mas o Alpine continuou com problemas no retrovisor direito.

Depois da corrida, um protesto feito pela Haas contra os carros de Fernando Alonso e Sergio Pérez (no caso do mexicano da Red Bull, pelos danos na placa da asa dianteira na parte inicial da corrida) foi considerado e Alonso acabou penalizado pós-corrida em 30 segundos, o que ditou a queda de oito posições.

Com isto, Yuki Tsunoda passou para nono na classificação final e Esteban Ocon, da Alpine, colega de Alonso, saltou para 10.º, a última posição dos pontos.