O piloto britânico George Russell (Mercedes) garantiu, este sábado, a “pole position” para a corrida do Grande Prémio do Canadá, nona prova da temporada.

Russel garantiu a 1.ª posição num final de qualificação decidido à milésima: tão decidido dessa forma que o britânico e Max Verstappen (Red Bull) fizeram exatamente o mesmo tempo: 1:12.000m! Fez a diferença, a favor de Russell, o facto de ter feito o tempo primeiro do que o neerlandês.

Seguem-se, na grelha de partida, os dois McLaren, de Lando Norris (3.º) e Oscar Piastri (4.º), respetivamente.

Uma qualificação para esquecer para a Ferrari, que não colocou nenhum dos carros na terceira sessão de qualificação: Charles Leclerc foi 11.º e Carlos Sainz 12.º. Sergio Pérez, dias depois de confirmada a renovação pela Red Bull, também não teve um sábado bom: nem sequer passou da Q1, sendo 16.º.

A corrida do Grande Prémio do Canadá está agendada para as 19 horas de domingo.

RESULTADO DA QUALIFICAÇÃO/GRELHA DE PARTIDA:

1.º: George Russell (Mercedes)

2.º: Max Verstappen (Red Bull)

3.º: Lando Norris (McLaren)

4.º: Oscar Piastri (McLaren)

5.º: Daniel Ricciardo (RB)

6.º: Fernando Alonso (Aston Martin)

7.º: Lewis Hamilton (Mercedes)

8.º: Yuki Tsunoda (RB)

9.º: Lance Stroll (Aston Martin)

10.º: Alexander Albon (Williams)

11.º: Charles Leclerc (Ferrari)

12.º: Carlos Sainz (Ferrari)

13.º: Logan Sargeant (Williams)

14.º: Kevin Magnussen (Haas)

15.º: Pierre Gasly (Alpine)

16.º: Sergio Pérez (Red Bull)

17.º: Valtteri Bottas (Sauber)

18.º: Esteban Ocon (Alpine)

19.º: Nico Hulkenberg (Haas)

20.º: Guanyu Zhou (Sauber)