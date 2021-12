O irmão do piloto Lewis Hamilton, Nicolas, criticou as opções da Federação Internacional do Automóvel (FIA) quanto ao desfecho do Mundial de Fórmula 1, ganho no domingo pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull, no Grande Prémio de Abu Dhabi.



Nicolas Hamilton apelida Lewis de «o verdadeiro campeão».



«A FIA quebrou as suas próprias regras, o que é uma desgraça para todo o nosso desporto. No entanto, apesar de terem sido maltratados hoje [ndr: domingo], os Hamilton’s foram humildes na derrota», começou por escrever, através das redes sociais, lembrando o gesto do seu pai para com a família Verstappen após a corrida.

«O meu pai, o homem que nos criou, a dar os parabéns ao Max e ao seu pai, Jos… as pessoas podem dizer o que quiserem, mas o gesto do meu pai prova que todos os que duvidam e odeiam estão errados e mostra quem somos como “Os Hamilton”. Provar que as pessoas estão erradas está no nosso ADN, algo que o Lewis faz todos os dias. Com total profissionalismo e decência na derrota, embora saibamos que ele se dececionou com o desporto ao qual tanto se dedicou. Parabéns ao Max por uma temporada fantástica», concluiu Nicolas.

Depois da vitória de Max Verstappen, alcançada com uma ultrapassagem depois de o «safety car» ter estado em pista até à entrada para a 58.ª e última volta, a Mercedes apresentou um duplo protesto à FIA, que indeferiu ambos e confirmou, assim, o título para o holandês de 24 anos da Red Bull.