O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu, este domingo, o Grande Prémio dos Países Baixos em Fórmula 1, numa corrida que esteve interrompida quase uma hora já a menos de dez voltas do fim, devido ao dilúvio em Zandvoort.

Fernando Alonso (Aston Martin) e Pierre Gasly (Alpine) completaram o pódio, com o francês a beneficiar da penalização de cinco segundos a Sergio Pérez (Red Bull) - o mexicano terminou a corrida em 3.º, mas caiu para 4.º - para subir ao último lugar do pódio.

Em solo neerlandês, o top-10 ficou completo, do 5.º ao 10.º posto, em zona de pontos, Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Lando Norris (McLaren), Alexander Albon (Williams), Oscar Piastri (McLaren) e Esteban Ocon (Alpine).

O início da corrida ficou marcado por um belo arranque de Fernando Alonso, que ganhou dois lugares e subiu a terceiro, só atrás de Verstappen e Norris, numa tarde em que a chuva foi destaque, ao aparecer com intensidade logo na primeira de 72 voltas e fazendo vários pilotos irem à box para trocar de pneus.

Pérez ainda chegou a liderar numa fase inicial, mas à volta 13, Verstappen reassumiu a liderança no meio das paragens e, pouco depois, Logan Sargeant (Williams) foi contra as barreiras e protagonizou o primeiro abandono da tarde, numa fase em que o Safety Car entrou em pista.

O segundo abandono deu-se à volta 43, com a Ferrari a chamar Charles Leclerc para a retirada do carro, que tinha danos no chão.

Já perto da volta 60 da corrida, a chuva voltou com grande intensidade – mais até do que o previsto – Guanyu Zhou saiu de pista e bateu contra as barreiras, numa situação que, combinada com a forte chuva, ditou situação de bandeira vermelha.

Ao fim de cerca de uma hora e com a corrida na volta 65, foi dada uma partida lançada e Max Verstappen conseguiu conservar a liderança, para somar a nona vitória seguida em corridas esta época, a 11.ª em 13 corridas. Os últimos quilómetros da prova que marcou o regresso após a pausa de verão ficaram marcados também pelo abandono de George Russell (Mercedes). Porém, oficialmente, acabou na 17.ª posição.

Fora dos pontos ficaram, do 11.º ao 16.º lugar, Lance Stroll (Aston Martin), Nico Hulkenberg (Haas), Liam Lawson (AlphaTauri), Kevin Magnussen (Haas), Valtteri Bottas (Alfa Romeo) e Yuki Tsunoda (AlphaTauri).

Com o triunfo deste domingo, Verstappen igualou o recorde de nove vitórias seguidas de Sebastian Vettel, que conseguiu a mesma proeza em 2013.

No próximo fim de semana, realiza-se, em Monza, o Grande Prémio de Itália, país que já viu este ano ser cancelado, em maio, devido às inundações, do GP da Emilia Romagna.