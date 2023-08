O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) garantiu, este sábado, a “pole position” para o Grande Prémio dos Países Baixos, em Zandvoort, ao registar o melhor tempo entre os dez pilotos na terceira sessão de qualificação (Q3), com 1:10.567m.

A segunda posição, que completa a primeira linha da grelha de partida, é de Lando Norris (McLaren), que ficou a 0.537s do tempo de Verstappen. George Russell (Mercedes) fez o terceiro melhor tempo e Alexander Albon levou o Williams à quarta posição.

A Q3 ficou marcada por duas bandeiras vermelhas, motivadas pelos despistes de Logan Sargeant (Williams) e Charles Leclerc (Ferrari), que fecham o top-10: Leclerc em nono e Sargeant em 10.º. Pelo meio, do quinto ao oitavo lugar, surgem Fernando Alonso, Carlos Sainz, Sergio Pérez e Oscar Piastri.

🔴 RED FLAG 🔴



Oh no, Logan!



Sargeant's first Q3 didn't last long as he hits the barriers at Turn 2#DutchGP #F1 pic.twitter.com/sEqrfoH1KB — Formula 1 (@F1) August 26, 2023

A pouco mais de oito minutos do final da Q3, Sargeant perdeu o controlo do carro na curva número dois e houve uma paragem de mais de dez minutos, para retirada do carro e reparação das barreiras. Depois do recomeço, a pouco mais de quatro minutos do fim, Leclerc também bateu contra o muro na curva número nove, mas a retirada do carro foi mais simples e a interrupção acabou por ser mais curta.

Leclerc skidded off onto the grass and took a fairly hefty hit to the barriers 💥

Pride bruised, otherwise okay 👍#DutchGP #F1 pic.twitter.com/L7avBtLK9V — Formula 1 (@F1) August 26, 2023

Num dia marcado por alguma chuva, a pista acabou por secar mais fruto das duas situações de bandeira vermelha e, na derradeira tentativa dos oito pilotos que restavam, Verstappen garantiu a primeira posição.

A corrida está agendada para as 14 horas de domingo.