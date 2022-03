Contratação de última hora da Haas – só chegou na quinta-feira –, para substituir Nikita Mazepin, Kevin Magnussen não precisou de muito tempo para mostrar serviço e foi o mais rápido no segundo dia de testes de pré-época da Fórmula 1, que se realizam no Bahrain.

O tempo do piloto dinamarquês foi conseguido já depois do 'fecho das cortinas', uma vez que a Haas teve uma hora extra para trabalhar na pista, uma vez que na véspera falhou o treino da manhã por um atraso na chegada do material ao país asiático.

Já a Ferrari continua a dar de mostras de uma evolução positiva para 2022 e Carlos Sainz ficou logo atrás de Magnussen, com um tempo de 1:33:532, quase meio segundo mais rápido do que o segundo classificado, Max Verstappen (Red Bull), o atual campeão do mundo. Lance Stroll, da Aston Martin, conseguiu o terceiro melhor tempo.

Lewis Hamilton, heptacampeão do mundo, terminou logo atrás de Stroll.

Este sábado realiza-se o terceiro e último dia de testes de pré-temporada no Bahrain, onde, no dia 20 deste mês, tem início o campeonado do Mundo de Fórmula 1.

