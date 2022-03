Daniel Ricciardo testou positivo à covid-19, informou a McLaren esta sexta-feira.

O piloto australiano tinha falhado o primeiro e o segundo dia de testes de pré-época da Fórmula 1 no Bahrain devido a uma «indisposição». Agora, surge a confirmação de que está infetado com o novo coronavírus.

Apesar deste contratempo, Ricciardo poderá estar no primeiro Grande Prémio da temporada, no fim de semana de 18 a 20 de março, também no Bahrain. Falhará, sim, o terceiro dia de testes, este sábado.

Segundo a McLaren, Ricciardo «está a começar a sentir-se melhor».