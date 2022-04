As dez equipas do Mundial de Fórmula 1 querem seis corridas de «sprint» no calendário da categoria em 2023, mais três do que o atual contempla.

Isso mesmo revelou a Federação Internacional do Automobilismo (FIA) esta terça-feira, e depois de uma reunião da Comissão da Fórmula 1 que decorreu em Londres.

No entanto, e apesar de apoiar a iniciativa, «a FIA ainda está a avaliar o impacto desta proposta nas suas operações» e posteriormente dará o seu feedback à referida Comissão.

Recorde-se que as corridas de «sprint» entraram em vigor na época passada, e mantêm-se em 2022, com três por ano.

De resto, a FIA revelou ainda que o objetivo para os novos regulamentos que entrarão em vigor em 2026 é a redução do tamanho dos monolugares.