Líder do campeonato, Charles Leclerc teve uma sexta-feira positiva, no primeiro dia de treinos livres para o Grande Prémio de Espanha, em Barcelona, agendado para domingo.

Ao início da tarde, na primeira sessão, o piloto da Ferrari marcou o tempo mais rápido em 1.19.828 segundos, cerca de 79 centésimas de segundo mais rápido do que o colega de equipa, Carlos Sainz.

Max Verstappen, da Red Bull, fechou o pódio, e o Alpine de Fernando Alonso intrometeu-se entre os Mercedes de George Russell e Lewis Hamilton, quarto e sexto classificados, respetivamente.

