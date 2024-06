Max Verstappen conquistou esta sexta-feira a pole position para a corrida sprint do Grande Prémio da Áustria, a 11.ª prova do campeonato mundial de Fórmula 1.

O piloto da Red Bull fez o melhor tempo da SQ3, com 1:04:686, praticamente um décimo mais rápido do que o segundo classificado, Lando Norris. A McLaren, refira-se, fica com os dois lugares atrás de Max, já que Oscar Piastri foi terceiro, com um tempo de 1:04:987 segundos.

George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Sergio Pérez (Red Bull), Esteban Ocon (Alpine), Pierre Gasly (Alpine) e Charles Leclerc (Ferrari) completam o top dez.

Sobre Leclerc, refira-se que o monegasco teve um problema no carro quando ia sair para fazer a volta da SQ3 e acabou por não conseguir fazer qualquer tempo.

A corrida sprint do GP da Áustria é este sábado, às 11h00. À tarde, a partir das 15h00, realiza-se a qualificação para a corrida principal, que é domingo às 14h00.