Pelo terceiro ano consecutivo, Max Verstappen venceu o Grande Prémio de Espanha de Fórmula 1.

Logo atrás ficou Lando Norris, da McLaren, que fez a volta mais rápida da corrida deste domingo, e Lewis Hamilton, da Mercedes, que garantiu o primeiro pódio da temporada e o 198.º da carreira.

Nos últimos seis Grande Prémios, houve cinco vezes em que Max Verstappen e Norris dividiram o primeiro e segundo lugar, independentemente da classificação.

Na primeira volta esperava-se uma batalha frenética entre Max Verstappen e Lando Norris, mas foi George Russell (que partiu da quarta posição) quem roubou os holofotes e assumiu a liderança logo na primeira, ultrapassando inclusive Lewis Hamilton.

Russell acabou por terminar no quarto lugar, logo atrás do companheiro de equipa, com os dois Ferrari (Leclerc e Sainz) no 5.º e 6.º postos, respetivamente. Sergio Perez, colega de Verstappen na Red Bull, ficou em nono lugar.

Destaque também para Piastri, sétimo classificado, Gasly, nono, e Ocon, décimo, que fecharam os pontos.

Eis a classificação final da corrida:

1.º - Max

2.º - Norris (volta mais rápida)

3.º - Hamilton

4.º - Russell

5.º - Sainz

6.º - Leclerc

7.º - Piastri

8.º - Gasly

9.º - Perez

10.º - Ocon

11.º - Hülkenberg

12.º - Alonso

13.º - Zhou

14.º - Stroll

15.º - Bottas

16.º - Ricciardo

17.º - Magnussen

18.º - Albon

19.º - Tsunoda

20.º - Sergeant

Na classificação geral do campeonato, Max Verstappen é líder, com 219 pontos, Lando Norris sobe ao segundo lugar, com 150, seguido por Leclerc com 148. Lewis Hamilton está em oitavo, com 70 pontos