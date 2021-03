Campeão do Mundo de Fórmula 1 por três vezes na década de 80, Nelson Piquet não parece muito impressionado com os feitos alcançados por Lewis Hamilton, que nos últimos anos pulverizou quase todos os recordes na categoria rainha do automobilismo.

Tanto que considera que o heptacampeão mundial não é sequer o melhor piloto da grelha. «É muito difícil comparar diretamente um piloto com outro se não tiverem o mesmo carro. Mas se o Max [Verstappen] estivesse na Mercedes, tenho a certeza de que ele engoliria o Hamilton. É mais agressivo e até pode errar mais por causa disso, mas acho que ele é melhor do que o Hamilton», disse o antigo piloto em declarações ao Motorsport.

Afirmações ousadas e sem uma declaração de intenções que se impunha: é que Kelly Piquet, uma das filhas de Nelson, namora com Max Verstappen desde o ano passado.

O ex-campeão mundial considerou que o domínio de Lewis Hamilton só está a acontecer porque além de ter o melhor carro também não tem tido companheiros de equipa à altura. «A Mercedes tem sido muito melhor do que todas as outras equipas nos últimos cinco anos e é muito fácil para o Hamilton ganhar tudo com o Bottas como segundo piloto. Não é que não seja bom, mas ele tem um cara muito inferior na equipa. E o outro [n.d.r.: Nico Rosberg, campeão mundial em 2016] era ainda mais inferior. Ganhou, mas foi nm ano em que o Hamilton quebrou ou bateu», apontou.