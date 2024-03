Carlos Sainz venceu o Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1 depois de ter sido operado ao apêndice no início de março. No final da prova, o espanhol brincou com o regresso vitorioso à competição - não vencia uma corrida desde Singapura no ano passado.



«Foi uma boa corrida. Fisicamente não foi fácil mas consegui gerir o meu ritmo e os meus pneus. É a prova de que o trabalho árduo compensa», referiu aos jornalistas.



O piloto admitiu que o arranque de época, em que ficou a saber que a Ferrari não lhe vai renovar o contrato e em que teve de ser operado, «tem sido uma montanha russa [de emoções]». Ainda assim, Sainz confessou estar «muito feliz» com a vitória.

«Recomendo aos pilotos que tirem o apêndice», brincou.



Foi, de resto, um Sainz bem-disposto o que surgiu perante os jornalistas. O piloto da Ferrari também ironizou em relação ao facto de ainda não ter assinado com uma equipa para a próxima época. «Continuo desempregado no próximo ano, por isso acho que isto vai ajudar.»

Com estes resultados, Max Verstappen mantém o comando do campeonato, com 51 pontos, agora com apenas mais quatro do que Charles Leclerc, que conseguiu o ponto extra pela volta mais rápida.

É precisamente esse ponto adicional que lhe vale o segundo lugar, com mais um ponto do que o mexicano Sérgio Pérez, que este domingo foi apenas quinto classificado. Sainz, com 40 pontos, é o quarto.

No Mundial de Construtores, a Red Bull lidera, com 97 pontos, mais quatro do que a Ferrari, que é segunda.

A próxima ronda é o Grande Prémio do Japão, de 5 a 7 de abril.