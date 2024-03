Na Fórmula 1, Carlos Sainz, da Ferrari, deve regressar à competição no Grande Prémio da Austrália, do próximo fim de semana, depois de ter sido operado ao apêndice.

«Carlos Sainz deverá estar de regresso, depois de ter falhado a prova em Jeddah, devido a uma apendicite”, avançou a Ferrari na apresentação da terceira prova no Mundial.

A 8 de março, o piloto espanhol retirou-se do Grande Prémio da Arábia Saudita e foi substituído pelo britânico Oliver Bearman, depois de ter participado nos treinos livres do dia anterior.

Carlos Sainz foi terceiro classificado no Grande Prémio do Bahrain, primeira prova da temporada, e segue na sexta posição do Mundial de pilotos, liderada pelo neerlandês Max Verstappen, da Red Bull.