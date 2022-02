A escuderia Haas vai deixar de exibir o logótipo do patrocinador russo da equipa no terceiro e último dia desta primeira bateria de testes de pré-temporada de Fórmula 1 em Barcelona.

Em comunicado, a equipa revelou que a imagem da empresa russa Uralkali será retirado para a jornada desta sexta-feira, com o carro da equipa a apresentar-se com uma decoração branca.

«A Haas F1 Team vai apresentar o seu VF-22 com uma decoração branca, sem o logótipo da Uralkali, para o terceiro e último dia em pista no circuito de Barcelona esta sexta-feira», disse a equipa.

O piloto russo Nikita Mazepin estará encarregue de rodar durante a parte da manhã, com o carro a ser entregue ao alemão Mick Schumacher à tarde.

«Não será feito mais nenhum comentário sobre os parceiros da equipa nesta fase», conclui o comunicado da Haas.

Recorde-se que a decoração dos carros da equipa predomina o branco, o vermelho e o azul, precisamente o esquema de cores da bandeira da Rússia.

A Uralkali é uma empresa produtora de adubos e fertilizantes, cujo dono é o pai do piloto Nikita Mazepin, Dmitry Mazepin.

Entretanto, já depois de o alemão Sebastian Vettel (Aston Martin) ter anunciado que não queria correr o Grande Prémio da Rússia, em Sochi, no final de setembro, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) agendou uma reunião com os responsáveis das equipas para esta noite de forma a analisar a situação.