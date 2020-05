O Grande Prémio da Holanda de Fórmula 1 também foi cancelado esta quinta-feira. Os organizadores, depois de trem consultado a direção do campeonato, anunciaram que o circuito de Zandvoort não vai acolher a prova da temporada de 2020 pelo facto de não poder celebrar o regresso ao Mundial, pela primeira vez desde 1985, com público nas suas bancadas, devido à pandemia da covid19.

«Estamos prontos para a primeira corrida e ao mesmo tempo não estamos. Conseguimos algo incrível graças aos adeptos, às empresas e aos governos envolvidos. Nós e a Fórmula 1 estudámos a possibilidade de reprogramar a corrida sem espetadores, mas não queríamos celebrar este momento, o do regresso da Fórmula 1 a Zandvoort, junto dos aficionados dos Países Baixos e por isso pedimos a todos que sejam pacientes. Se tiveram de esperar 35 anos, podem agora esperar mais um ano», refere o comunicado assinado por Jan Lammers.

A pandemia do novo coronavírus suspendeu o arranque da temporada de Fórmula 1, prevista para começar a 15 de março, com as onze primeiras corridas do calendário de 2020, que prometia ser o mais preenchido de sempre, adiadas ou canceladas.

No total, os onze primeiros grandes prémios foram cancelados (Austrália, Mónaco, França e Holanda) ou adiados para uma data indefinida (Bahrain, China, Vietname, Países Baixos, Espanha, Azerbaijão e Canadá).

Espera-se que o campeonato arranque a 5 de julho, na Áustria.

