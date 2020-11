Fogo como nunca antes visto. Foi desta forma que o motorista do carro médico que assistiu no imediato Romain Grosjean após a colisão na curva 3 do Grande Prémio do Bahrein descreveu o que sentiu nos momentos iniciais da prova, marcados pelo acidente do piloto da Haas.

Alan van der Merwe admite que, apesar da preparação prévia que é feita e de todos os cenários estudados, esta foi uma situação inédita.

«Muito disto é preparação, mas quando lidas com algo como isto – nunca vimos esta combinação antes. Nunca vi fogo assim na minha passagem como motorista do carro médico. É um território novo e desconhecido e só podemos estar preparados com as nossas próprias ideias», afirmou Van der Merwe, em declarações publicadas pela organização da prova.

Ian Roberts foi o médico que lidou com a situação a par de Alan van der Merwe e descreveu também o que viu, enquanto Merwe ajudava Grosjean a sair do meio da bola de fogo entre as barreiras.

«Na primeira volta, como normal, seguimo-los à volta e só [vi] uma grande chama e, quando chegámos, a abordagem à cena foi muito estranha: tínhamos uma bola de fogo à direita e, à medida que nos aproximámos, havia meio carro apontado na direção errada e a grande questão era: onde está a outra metade e porquê este fogo todo?», assinalou Ian Roberts, prosseguindo: «ficou óbvio quando chegámos: vimos o Romain no espaço entre as barreiras e engolido pelas chamas», lembrou, abordando também a preparação feita antes de cada dia de cada Grande Prémio.

«No início de cada dia vemos certos cenários, coisas que até nem podem acontecer e fogo é um deles, mas alguém está em apuros e vamos ajudar», concluiu.