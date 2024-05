Um tribunal de Munique condenou a revista alemã Die Aktuelle a pagar 200 mil euros à família de Michael Schumacher como compensação por uma entrevista fictícia publicada no ano passado.

A alegada entrevista não foi mais do que uma conversa gerada por inteligência artificial e a família do sete vezes campeão do Mundo de Fórmula 1 deu entrada com um processo.

Michael Schumacher, recorde-se, teve um grave acidente de esqui em dezembro de 2013, tendo estado vários meses em coma devido a lesões cerebrais graves. Desde então, nunca mais foi visto em público e as informações sobre o estado de saúde são escassas.

Pouco depois da entrevista fictícia, a Funke Media, editora responsável pela Die Aktuelle, uma revista cor de rosa, pediu desculpa à família do ex-piloto e demitiu o diretor da publicação.