António Félix da Costa, piloto da Porsche, venceu, este domingo, a segunda corrida de Fórmula E da prova de Xangai, na China.

Na primeira corrida, no sábado, o piloto português ficou em 18.º, depois de ser penalizado em cinco segundos. Na corrida deste domingo, Félix da Costa começou em terceiro lugar e venceu com menos 0,612 segundo que Jake Hughes (McLaren) e 1,122 que Norman Nato (Andretti).

«Estou orgulhoso do nosso percurso. Quem nos viu no início do ano, com problemas de performance e quem nos vê agora a dominar corridas desta forma. Há muito trabalho por trás, muito sacrifício e suor meu e de toda a equipa Porsche e estes resultados fazem tudo valer a pena», referiu após o final da corrida.

«Não é fácil, por vezes, mantermo-nos focados, mas nós portugueses somos rijos e não nos deitam abaixo facilmente. Grande reviravolta e agora é desfrutar das últimas quatro corridas que ainda faltam disputar este ano e tentar trazer mais uns troféus para Portugal», acrescentou.

Com esta vitória, o português sobe ao sétimo lugar do campeonato, com 84 pontos. Nick Cassidy, que ficou em quarto na prova, mantém a liderança do campeonato, com 167 pontos.

A próxima corrida será em Portland, nos Estados Unidos, entre 29 e 30 de junho, sendo também uma ronda dupla.