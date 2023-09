Um grupo de jogadores recebeu esta quinta-feira o diploma do Curso de Arbitragem, na Cidade do Futebol, numa iniciativa que resultou de uma parceria entre o Conselho de Arbitragem e o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol.

Uma iniciativa que permite aos jogadores reforçar os conhecimentos sobre as regras do jogo e que os deixa, desde já, habilitados, para terem uma alternativa profissional no final da carreira.

Participaram na cerimónia, na Cidade do Futebol, Fontelas Gomes, presidente do Conselho de Arbitragem, Joaquim Evangelista, presidente do Sindicato de Jogadores, além de alguns dos jogadores que concluíram o curso de arbitragem.

Os jogadores que marcaram presença na cerimónia foram os seguintes: Gilberto Seidi, Américo Paulo, Gonçalo Agrelos, Janilson dos Santos, José Carlos Correia, Vítor Carvalho e Kelly Coiaté (este representado por um familiar).

«Trata-se do primeiro curso para jogadores de futebol, sendo o nosso objetivo de dar esta certificação aos jogadores, sendo este mais um caminho nesse sentido, uma vez que a carreira dos jogadores termina relativamente cedo, e pode ser uma forma de continuar ligado ao futebol, na arbitragem. É mais uma porta que se abre. Isto para além da questão financeira, que também é importante», destacou Fontelas Gomes.

Joaquim Evangelista, da parte do Sindicato dos Jogadores, também enalteceu a iniciativa. «É um projeto inovador que abraçámos, na tentativa de, por um lado, contribuir para aumentar a base de recrutamento da arbitragem, e por outro lado garantir aos jogadores um plano B, uma saída profissional interessante e com futuro», destacou o representante dos jogadores.