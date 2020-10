Por sua vez, a Federação Francesa de Futebol decidiu suspender algumas competições como a terceira e quarta divisões, a Taça de França masculina e feminina e os campeonatos nacionais de formação até 1 de dezembro.



Os jogos que deveriam realizar-se nestas datas serão disputados numa outra ocasião.



As medidas impostas pelo governo francês surgem devido ao aumento do número de novos casos de Covid-19 no país.