André Villas-Boas foi eleito o treinador da época na Liga Francesa pelos leitores do L'Equipe. Segundo o conceituado jornal francês, o técnico português do Marselha (2.º classificado do campeonato) recolheu 59 por cento dos votos e superou por larga margem Julien Stéphan (Rennes) e Thomas Tuchel, do PSG.

Na equipa escolhida pelos internautas cabem sete jogadores do PSG, sendo que Marselha, Lyon, Rennes e Mónaco têm um representante cada (veja em baixo). Angel Di María, que passou pelo Benfica entre 2007 e 2010, foi o jogador que reuniu maior consenso: 84 por cento.

De referir que na zona intermediária do meio-campo o L'Equipe optou por ter dois tipos de médios: um defensivo e outro de transporte, no qual se incuiu Renato Sanches. O internacional português foi o segundo mais votado, atrás de Verratti. José Fonte foi o terceiro preferido para o lado direito do eixo defensivo, onde Thiago Silva o eleito.

Na equipa eleita em função das notas dos jornalistas do L'Equipa, Tuchel foi o treinador escolhido, sendo que Renato Sanches já figura aí na equipa do ano, ao lado de Verratti e à frente de Eduardo Camavinga, médio de 17 anos do Rennes que tem sido fortemente associado ao Real Madrid.