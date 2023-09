Balde de água fria para o Lille de Paulo Fonseca que esteve a vencer no campo do Rennes por 2-0, mas acabou por consentir um empate nos instantes finais do jogo da quinta jornada da liga francesa.

Ainda sem Tiago Djaló, a recuperar de lesão, mas Ivan Cavaleiro de início, o Lille entrou melhor no jogo a ganhou vantagem com golos de Leny Yoro (33m) e Bafodé Diakité (62m).

Uma vantagem que chegou a parecer confortável, mas a equipa da casa reduziu a diferença, aos 74 minutos, por Assignon, e ainda conseguiu empatar o jogo, já em cima do minuto 90, com golo de Ibrahim Salah.

Lille e Rennes continuam, assim, próximos na classificação da liga francesa, no quinto e no sexto lugar, respetivamente, separados por apenas um ponto, mas ainda podem cair na classificação na presente ronda.