O clássico PSG-Marselha não vai ter adeptos visitantes, segundo avança o L´Équipe.



O Ministério do Interior francês pretende de publicar um decreto, como tem feito desde há várias épocas, a proibir a entrada de adeptos marselheses no Parque dos Príncipes, casa da formação parisiense.



A mesma publicação refere que a decisão será idêntica quando o PSG visitar o Vélodrome, recinto do Marselha.



O Clássico entre PSG e Marselha está agendado para dia 24 de setembro, às 19h45.