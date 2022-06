Vincent Labrune, presidente da liga francesa (LFP), fez um balanço «desastroso» da última temporada da Ligue 1 e, em alusão aos múltiplos incidentes que se verificaram nos jogos do campeonato, anunciou que é «urgente retirar os criminosos das bancadas».

O dirigente falou à margem da assembleia geral da Federação Francesa, que decorreu em Nice. «Tivemos uma temporada desastrosa dentro e fora de campo. Temos de mudar este caminho com muita determinação. Na Liga vamos assumir a nossa responsabilidade, os clubes também devem assumir a deles e estar cientes de que nos devem ajudar, assim como os poderes públicos, como disse Christian Estrosi (presidente da Câmara de Nice que abriu a assembleia federal)», começou por destacar Labrune.

O presidente da LFP foi mais longe e dirigiu-se aos ultras. «Incomoda-me quando ouço a ANS (Associação Nacional de Adeptos) dizer que existem adeptos bons e adeptos maus, ultras bons e maus. Não, existem adeptos e existem ultras. Gosto muito do fervor positivo dos ultras, mas hoje há criminosos nos nossos recintos. Temos que tirá-los dos estádios», acrescentou.

A fechar, o responsável da liga francesa deu o exemplo do play-off entre o Saint-Étienne e o Auxerre. «É um milagre que não tenham havido mortes em Saint-Étienne durante o play-off de subida contra o Auxerre. Não quero saber de uma morte num estádio enquanto for presidente. Queremos ser a Liga do Desenvolvimento, não a Liga da Guerra nos estádios. Apelo a todos vós, à vossa responsabilidade. É preciso ser corajoso e colocar esses criminosos onde eles pertencem, não em estádios», referiu ainda Labrune.