O novo Monaco de Niko Kovac não foi além de um empate na receção ao Reims (2-2), na primeira ronda da nova edição da liga francesa que assinalou o regresso de Gelson Martins depois de um pesado castigo de seis meses.

Um arranque que poderia ter sido ainda mais desastroso para a equipa monegasca que, aos 5 minutos, já perdia por 1-0, e as 21, por 2-0, com golos de Boulaye Dia e El Bilial Touré a gelarem as expetativas da equipa da casa.

O Monaco reduziu a diferença mesmo em cima do intervalo, com um golo do central Axel Diasi e acabou por chegar ao empate, aos 55 minutos, por Benoit Badiashile a passe de Golovin.

Gelson Martins foi titular depois de cumprir um castigo de seis meses, mas foi rendido, a nove minutos do final, por wilem Geubbels.

Três jogos este sábado, todos com quatro golos. Além do empate do Monaco, o Nimes goleou o Brest (4-0) com golos de Kevin Denkey (8m), Biger Meling (31m), Philippoteaux (69m) e Moussa Kone (84m).

No terceiro jogo deste sábado, o Loriente bateu o Estrasburgo por 3-1. Yoane Wissa (51m), Adrian Grbic (60m, gp) e Pierre-Yves Hamel (87m) marcaram para a equipa da casa, enquanto Mehdu Chahiri (30m) marcou o golo solitário dos visitantes.