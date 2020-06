A Assembleia Geral da liga francesa, reunida na manhã desta terça-feira, votou a favor da continuidade de um campeonato com vinte clubes na temporada de 2020/21, com uma votação de 74,49 por cento, contra a proposta de alargar a liga para 22 clubes, sem as despromoções do Toulouse e Amiens.

Bernard Joannin, presidente do Amiens, ainda escreveu uma carta a tentar sensibilizar os restantes clubes para a proposta que excluía as despromoções mas, pelos resultados da votação, não conseguiu os seus objetivos.

Segundo o comunicado da liga, na decisão tomada esta terça-feira, os clubes tiveram em consideração a saúde dos jogadores, mas também o impacto financeiro, bem como os direitos televisivos.

Depois desta votação, será a vez da Assembleia da Federação Francesa de Futebol reunir-se, a 26 de junho, para definir o calendário da temporada de 2020/21.

O Toulouse tem estado discreto nesta discussão, mas o Amiens promete avançar com todos os recursos possíveis para reverter esta decisão.