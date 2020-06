O Conselho de Administração da Liga Francesa (LFP) aprovou, esta sexta-feira, por unanimidade, uma resolução com vista à manutenção do formato do principal campeonato de futebol a 20 equipas, para a época 2020/2021. A votação teve 23 votos a favor e duas abstenções, segundo o organismo.

A decisão surge uma semana e meia depois de o Conselho de Estado ter confirmado o final da época desportiva em França, mas com o bloqueio das descidas de divisão de Amiens e Toulouse à segunda liga.

O juiz do Conselho de Estado ordenara à LFP uma decisão sobre o formato da prova até 30 de junho.

Depois da proposta desta sexta-feira, o Conselho de Administração da LFP convocou uma Assembleia Geral para a próxima terça-feira, dia 23, para «examinar esta resolução e decidir sobre o formato» da I Liga francesa da próxima temporada.

Continuam, por isso, a expectativa para perceber o formato definitivo da principal liga de França, que acabou cancelada em abril, devido à pandemia da covid-19.