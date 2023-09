O Lille de Paulo Fonseca foi surpreendido, em casa, pelo Reims (1-2), em jogo em atraso da 6.ª jornada da liga francesa, que ficou marcado por um lance aparatoso com o central Samuel Umtiti que foi transportado para o hospital com uma concussão cerebral.

Com Tiago Santos a titular na defesa e Ivan Cavaleiro no banco (entrou aos 64 minutos), o Lille não entrou bem no jogo e aos 16 minutos já perdia, em casa, por 2-0. Daramy, a passe de Munetsi, abriu o marcador, aos 12, enquanto Nakamura, com mais uma assistência de Munetsi, dobrou a vantagem dos visitantes quatro minutos depois.

O lance que acaba por marcar o encontro aconteceu aos 34 minutos. Nu choque de cabeças com Junya Ito, Umtiti teve de receber assistência. O antigo central do Barcelona continuou em campo, mas já não regressaria ao jogo depois do intervalo. No final do jogo, Paulo Fonseca revelou que o defesa tinha sido levado para o hospital.

«Foi para o hospital, tinha uma concussão cerebral. Ainda aguardamos pelos resultados dos exames médicos, mas penso que não vai poder jogar o próximo jogo», destacou o treinador português no final da partida. A imprensa francesa já revelou, entretanto, que Umtiti está bem e não corre perigo.

Já na segunda parte, já com Ivan Cavaleiro em campo, o Lille ainda conseguiu reduzir a diferença, mas já não conseguiu chegar aos pontos e volta a cair na classificação.

Com esta vitória, o Reims sobe até ao quinto lugar da classificação da liga francesa, com 10 pontos, mais dois do que o Lille que é 11.º.