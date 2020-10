Nice de Rony Lopes regressa às vitórias frente ao Nantes

Depois de duas derrotas o empate, o Nice regressou este sábado às vitórias na Liga francesa, ao bater o Nantes, por 2-1.

Com Rony Lopes a titular, a equipa do Sul de França adiantou-se no marcador aos 27 minutos, por intermédio do experiente Dante, e numa altura em que jogava com mais um elemento – Girotto foi expulso logo aos três minutos.

Mesmo em desvantagem numérica, a formação visitante chegou ao empate nos descontos da primeira parte, com um penálti de Louza.

No segundo tempo, Kephren Thuram fez o 2-1 final aos 62 minutos.

Mais cedo, o Lens triunfou na receção ao Saint-Étienne, por 2-0, com golos de Kakuta (15 minutos) e Sotoca (81 minutos).