O Betis de William Carvalho foi ao Mestalla bater o Valencia de Gonçalo Guedes por 2-0 e, desta forma, destacou-se no primeiro lugar da liga espanhola. Mesmo com duas derrotas em cinco jornadas, a equipa de Sevilha é líder, pelo menos este sábado, com nove pontos. Joaquin, com duas assistências, foi a grande figura deste jogo.

Thierry Correia foi titular e jogou os 90 minutos, enquanto Gonçalo Guedes também entrou de início, mas saiu pouco depois do intervalo, quando o Betis já vencia por 1-0, e não chegou a cruzar-se com o compatriota William que só entrou a nove minutos do final, quando a sua equipa já vencia por 2-0.

Os visitantes adiantaram-se no marcador, aos 19 minutos, depois de um grande lance de Joaquin, finalizado por Sergio Canales. O Valencia procurou reagir, teve oportunidades para empatar, mas acabou por consentir novo golo, aos 74 minutos, em mais uma transição conduzida pelo capitão Joaquin, desta feita com finalização do ex-portista Cristian Tello.

Com este triunfo, o Betis salta para o primeiro lugar da classificação, com nove pontos, mas pode ainda cair algumas posições até ao fecho da ronda.

Nos outros jogos deste sábado, Elche e Huesca empataram sem golos, enquanto a Real Sociedad bateu o Getafe por 3-0, com golos de Oyazabal (28m, gp), Mikel Merino (79m) e Portu (81m).