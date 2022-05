Nuno Mendes, campeão de França, ao serviço do Paris Saint-Germain, no seu ano de estreia na liga francesa, está agora nomeado para o melhor jovem da Ligue 1, nos prémios atribuídos anualmente pela União Nacional de Futebolistas Profissionais.

O internacional português, contratado ao Sporting no início da temporada, enfrenta a concorrência de Arnaud Kalimuendo (Lens), Castello Lukeba (Lyon), William Saliba (Marselha) e Kephren Thuram (Nice).

Nuno Mendes, que ainda fez três jogos pelo Sporting esta época, impôs-se no lado esquerdo da defesa do PSG, com um total de 35 jogos esta época, 25 na liga francesa, 8 na Liga dos Campeões e dois na Taça de França.