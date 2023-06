À margem do jogo de homenagem ao ex-internacional argentino Maxi Rodríguez, Leandro Paredes acabou por confirmar o nome do novo treinador do Paris Saint-Germain numa altura em que o emblema da capital francesa ainda nem sequer confirmou a saída de Christophe Galtier.

«Agrada-me muito a ideia de que Luis Enrique seja o novo treinador do Paris Saint-Germain. A minha primeira opção será seguramente ficar em Paris. (...) Estou muito entusiasmado por treinar com o Luis Enrique», afirmou à ESPN da Argentina.

Leandro Paredes está vinculado ao PSG desde janeiro de 2019 e tem mais um ano de contrato. Na última temporada esteve cedido à Juventus.