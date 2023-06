O lateral-direito Milan van Ewijk confirmou que responsáveis do Sporting entraram em contacto com o empresário dele.

«Ainda não falei com eles, mas penso que o meu agente fez algumas chamadas ou que teve alguns encontros. Não sei bem o que aconteceu, mas houve alguma comunicação entre ambos os lados», afirmou em declarações ao Canal 11 o jogador dos Países Baixos após o jogo com Portugal (1-1) para a fase de grupos do Euro sub-21, no qual esteve em campo na segunda parte.

O jovem futebolista reagiu positivamente quando foi questionado sobre se via com bons olhos uma transferência para Portugal e, em concreto, para o Sporting. «Seria um bom próximo passo para mim, porque ia poder evoluir lá e o Sporting é obviamente um bom clube.»

Van Ewijk, que joga atualmente no Heerenveen, aproveitou para esclareceu que, ao contrário do que terá sido noticiado, nunca deixou o Sporting à espera. «Disse-se que eu quero pôr o Sporting em espera porque quero ir para o Ajax ou para o PSV, mas como o meu agente disse, isso não é verdade. Quero manter em aberto todas as opções e só quero esperar pelo fim do Europeu», garantiu o jogador que completa 23 anos em setembro.