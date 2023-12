Os adeptos do Saint-Étienne estão literalmente de costas voltadas para a equipa depois do histórico emblema francês ter perdido, em casa, diante do Guingamp (1-3) na segunda liga francesa.

Foi a quinta derrota consecutiva dos «verdes» no segundo escalão do futebol francês. A última, em casa, deixou os adeptos zangados com a equipa e isso foi visível no final do jogo, quando a equipa se dirigiu à bancada para, como é habitual, agradecer o apoio e boa parte dos adeptos virou as costas aos jogadores.

O Saint-Étienne, que já foi dez vezes campeão de França, apostava esta época num rápido regresso ao primeiro escalão, mas as últimas derrotas afundaram o clube num modesto oitavo lugar da Ligue 2, já a dez pontos de atraso para o líder Angers.

Ora veja: