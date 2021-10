O Lyon teve um final de jogo para esquecer em Saint-Etienne. A 15 minutos do fim, o guarda-redes Anthony Lopes tocou a bola com a mão fora da área e foi expulso. Pela primeira vez na carreira e no 388º jogo oficial; já cinco minutos depois dos 90, sofreu um penálti e o golo do empate: 1-1.



Aouar fez o golo do Lyon ao minuto 41, mas a fase final da partida foi dramática. Wahbi Khazri empatou no tal penálti já depois da hora. Os verts estão a fazer um arranque horrível e estão no último lugar da Ligue 1 com quatro pontos, o Lyon tem 13 e é apenas décimo.



Resultado muito importante conseguiu o Lille frente ao Marselha: 2-0. Jonathan David bisou e o campeão gaulês teve José Fonte a jogar 90 minutos, Xeka a entrar aos 73 e Renato Sanches aos 90. Tiago Djaló e Angel Gomes foram suplentes não utilizados.



Apesar da derrota, o PSG lidera e tem mais seis pontos do que o Lens.



VÍDEO: a expulsão de Anthony Lopes