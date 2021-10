O Mónaco recebeu e venceu este domingo o Bordéus, por 3-0, em jogo a contar para a nona jornada da primeira liga francesa de futebol.

Com Gelson Martins a titular, o Mónaco construiu o terceiro triunfo consecutivo no campeonato graças aos golos de Tchouaméni (35m), Golovin (48m) e Ben Yedder (64m).

Gelson Martins foi substituído já com o 3-0 final no marcador, aos 73 minutos. Do lado do Bordéus, o também português Ricardo Mangas foi titular e saiu aos 69 minutos, tal como o ex-Sp. Braga Fransérgio.

Além do Mónaco, Angers e Nantes também somaram vitórias caseiras este domingo, nos jogos realizados ao início da tarde. O Angers, com o internacional sub-21 português Pereira Lage como suplente utilizado, bateu o Metz por 3-2. Já o Nantes levou a melhor sobre o Troyes, por 2-0. O Lorient-Clermont terminou empatado a uma bola.

No primeiro jogo do dia, o líder Paris Saint-Germain foi derrotado na deslocação ao Rennes, por 2-0.