O Paris Saint-Germain complicou o que parecia fácil, mas mesmo assim venceu esta noite na deslocação ao terreno do Bordéus, por 3-2.

Sem Messi, ainda lesionado (Nuno Mendes e Danilo também não foram titulares), foi a dupla Neymar-Mbappé a assumir as despesas do jogo.

Aos 26 minutos, o jovem francês descobriu Neymar com um belo passe e o brasileiro, depois de se enquadrar com a baliza, atirou a contar para o primeiro da partida.

A dois minutos do intervalo, repetiu-se o desenho: a dupla combinou à entrada da área, Mbbapé deu de calcanhar e Neymar, de primeiro, bisou frente à equipa do português Ricardo Mangas – foi titular.

Na segunda parte, aos 63 minutos, foi a vez de Mbappé festejar. Herrera descobriu Wijnaldum na profundidade e o holandês deu ao lado para Kylian faturar.

Nuno Mendes e Danilo Pereira foram entretanto lançados por Pochettino, o PSG parecia ter o jogo na mão, mas um ex-Boavista baralhou tudo. À entrada para os últimos dez minutos, o Bordéus recuperou a bola em zona ofensiva, depois de um mau passe de Danilo, Alberth Elis antecipou-se a Nuno Mendes e reduziu para 3-1.

Não ficou por aqui a equipa visitada: aos 90+2 minutos, Niang reduziu para 3-2 e ainda ameaçou o empate, mas os parisienses conseguiram mesmo os três pontos.

O PSG lidera a Ligue 1, com mais dez pontos do que o segundo classificado (ver aqui a classificação), o Lens, ao passo que o Bordéus é 16.º, com 12 pontos.

