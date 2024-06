Agora sim é oficial. O Lens anunciou a contratação de Will Still, até 2027.

Em comunicado, o clube oficializou o sucessor de Franck Haise, que recentemente se mudou para o Nice. Após três épocas no Reims (uma como treinador-adjunto e duas como principal), Will Still ruma a um novo desafio, com apenas 31 anos.

Recordar que na última temporada, o Reims terminou no nono lugar da Liga Francesa, com 47 pontos, sendo que o Lens acabou a apenas dois pontos dos lugares de acesso às competições europeias.

«Estamos muito satisfeitos com a chegada de Will Still. Era a nossa prioridade para assumir o cargo de treinador e desta forma abre-se um novo ciclo. Não é apenas um treinador promissor que quebrou recordes, deixou uma marca no Reims, onde obteve resultados convincentes, com destaque para uma série histórica de 19 jogos sem perder», explicou Pierre Dréossi, diretor geral do Lens.