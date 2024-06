O Nice, da Ligue 1, anunciou o novo treinador. Franck Haise deixa o Lens após quatro anos e ingressa no clube da Costa Azul. O técnico, de 53 anos, juntou-se aos Azuréens para um novo desafio na sua ainda jovem carreira de treinador.

Esta é apenas a sua segunda experiência no banco de uma equipa profissional, depois do Lens. A informação foi oficializada pelo Nice nas suas redes sociais.

Jean-Pierre Rivère, presidente do clube, explicou a escolha de Franck Haise para o cargo de treinador: «Franck é um técnico reconhecido, com muitas competências e uma visão global resultante das suas numerosas experiências, tanto a nível profissional como a nível da formação. Pensamos que é a pessoa ideal para dar continuidade ao projeto do clube e permitir-nos atingir um novo patamar», afirmou.

E não é tudo, já que, Florian Maurice chega ao mesmo tempo, como diretor-desportivo, depois de abandonar o Stade Rennais. «O Nice tem o prazer de anunciar as chegadas de Florian Maurice (diretor desportivo) e Franck Haise (treinador)», explica o comunicado de imprensa do Nice.

Por outro lado, o Nice confirmou que Florent Ghisolfi, antigo diretor-desportivo, ingressou na AS Roma.