Em França, o Nice recebeu e venceu o Lorient por 3-0, no jogo de abertura da jornada 30 da Ligue 1. A equipa de Francesco Farioli regressou, assim, às vitórias na liga francesa.

O primeiro golo do encontro surgiu aos 22 minutos, por Sanson. Já no segundo tempo, aos 53 minutos, Boga dobrou a vantagem do emblema da Riviera francesa. Aos 89 minutos, Guessand confirmou a vitória do conjunto de Francesco Farioli.

Com este triunfo, o Nice passa a somar 47 pontos e está no 5.º lugar da Ligue 1, que dá acesso à fase de grupos da Liga Europa. O Lorient surge no 16.º posto, que garante o play-off de manutenção, com 26 pontos.